أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن مطار كابول شهد اعتداءً إرهابيًا همجيًا، مرجحًا أنه سلسلة من الاعتداءات على مطار العاصمة الأفغانية أو الحشود الموجودة أمامه.



وأضاف خلال مقطع فيديو بثته وزارة الخارجية البريطانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن الاعتداءات راح ضحيتها جنود أمريكيون والعديد من الأفغان، متقدمًا بالتعازي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأفغاني.



وشدد على أن خطر وقوع اعتداء إرهابي هو واحد من القيود التي تواجه بريطانيا في عملية «بيتينج» وهي عملية الإجلاء الكبيرة الجارية، متابعًا: «كنا مستعدين لها، سوف نستمر في تلك العملية وقد شارفنا على نهايتها».



وأشار إلى أن بريطانيا استطاعت إجلاء الغالبية العظمى من المشمولين في هذا البرنامج من الأشخاص المؤهلين والمواطنين البريطانيين والأفغان من مترجمين وغيرهم، مؤكدًا أن المملكة المتحدة بذلت جهودًا هائلة للغاية.



ولفت إلى أهمية استمرار تلك الجهود بالطريقة الأسرع والأكثر كفاءة قدر الإمكان خلال الساعات المتبقية، قائلًا إنه الأمر الذي ستعكف عليه المملكة المتحدة.





الاعتداء الإرهابي الهمجي في #كابول، #أفغانستان، يؤكد أهمية استمرارنا في عملية الإجلاء الكبيرة حتى النهاية، وهي عملية لم نشهد لها مثيلا منذ عقود طويلة.



رئيس الوزراء #بوريس_جونسون pic.twitter.com/rSOmFXG40g — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) August 26, 2021





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.



وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق البارون «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.