أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها مدن غرب البلاد إلى 20 قتيلا، فيما لا يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.

وأعلن وزير الداخلية ريميخيو سيبايوس حالة الطوارئ في تسع ولايات في وقت تضرر أكثر من 54 ألف شخص من جراء الأمطار، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.

وتقع أكثر المناطق تضررا في ولاية ميريدا، حيث فاض نهر موكوتيس ليغمر إحدى القرى قاطعا خطوط الكهرباء والاتصالات ليرتفع عدد الضحايا إلى عشرين بعدما كان 15 حسب مسؤول محلي.

وهطلت أمطار غزيرة أيضا على أجزاء أخرى من فنزويلا بينها العاصمة كراكاس.. حيث دمرت الأمطار أكثر من ثمانية آلاف منزل في 11 ولاية .