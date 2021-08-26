اليابان تعلق استخدام جرعات من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

علقت وزارة الصحة اليابانية، استخدام 63ر1 مليون جرعة من لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس كورونا، وسحبها في إجراء احترازي بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وذكرت شركة "تاكيدا" اليابانية للأدوية والمسؤولة عن بيع وتوزيع اللقاح في البلاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، أنها لم ترصد حتى الآن أي تقارير عن مخاوف تتعلق بالسلامة أو الفاعلية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأنه يُعتقد أن حجم الجسيمات الغريبة المؤكدة في 39 قارورة يبلغ بضعة مليمترات، ولكن لم يحدد عناصرها بعد، وتجري شركة (موديرنا) الأمريكية؛ تحقيقا لتحديد ماهية هذه المواد.. بينما حثت المؤسسات الطبية والكيانات الأخرى في اليابان على عدم استخدام أي جرعات من اللقاح تظهر أي أمر غير طبيعي، حتى بالنسبة للجرعات غير الخاضعة لتعليق الاستخدام.

وأكدت الشركة اليابانية أنها ستبذل جهودًا لمنع أن يؤثر قرار التعليق على توافر جرعات لقاح فيروس كورونا في البلاد.