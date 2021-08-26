حمدوك ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي يناقشان ملف سد النهضة

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بمكتبه اليوم الخميس برئاسة مجلس الوزراء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، وذلك بحضور مستشاري رئيس الوزراء للسياسة والشراكات والتعاون الدولي.



وتلقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تنويراً من مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي حول زيارتها إلى إثيوبيا، ولقاءاتها برئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ورق زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي ناقشت تطورات الأوضاع الداخلية في أديس أبابا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، تناول اللقاء زيارة «حمدوك» لجمهورية جنوب السودان في إطار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود السودان لإحلال عملية السلام بدولة جنوب السودان، وناقش اللقاء أيضا قضية سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا.