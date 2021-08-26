ميركل تتوقع أن هجوما انتحاريا كان السبب وراء انفجارات كابول

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم الخميس عن توقعها بأن سبب الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول هجوم انتحاري، أو عدة هجمات انتحارية، ووصفت ما حدث بأنه "هجوم حقير للغاية في موقف متوتر جدا".



وأضافت ميركل :" نتوقع أنه كان هجوما انتحاريا، أو عدة هجمات انتحارية. وصدرت خلال الأيام الماضية تحذيرات متكررة من وقوع مثل هذه الهجمات، وحدوث هذا الأمر الآن هو بطبيعة الحال نبأ محزن".



وأوضحت ميركل أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الهجوم بعد، " لكن الإرهابيين استهدفوا أشخاصا كانوا ينتظرون أمام بوابات المطار".



وأفادت التصريحات الصادرة عن حركة طالبان، بأن الهجوم الذي وقع عند مطار كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 52 .



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية حدوث إصابات لأمريكيين في الانفجار الذي وقع عند إحدى بوابات مطار كابول.