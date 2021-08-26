أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الخميس، أن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا في حالة تقدم مستمر.

وبحسب بيانات الوزارة اليوم، تم تطعيم نحو 49.7 مليون شخص تقريبا بألمانيا أي 59.7% من إجمالي المواطنين بشكل كامل من خلال تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضافت البيانات أن 53.7 مليون شخص على الأقل بألمانيا أو 64.6% تلقوا أول جرعة من اللقاح.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم على "تويتر"، أنه بذلك حصل 73% من جميع سكان ألمانيا الأكبر من 12 عاما على أول جرعة من اللقاع، وأضاف: "شكرا لجميع من ساعدوا!".