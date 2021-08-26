 برلين: الانتهاء من تطعيم 59.7% من سكان ألمانيا بشكل كامل ضد كورونا - بوابة الشروق
الخميس 26 أغسطس 2021 2:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟


النتـائـج تصويت

برلين: الانتهاء من تطعيم 59.7% من سكان ألمانيا بشكل كامل ضد كورونا

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 1:41 م

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الخميس، أن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا في حالة تقدم مستمر.

وبحسب بيانات الوزارة اليوم، تم تطعيم نحو 49.7 مليون شخص تقريبا بألمانيا أي 59.7% من إجمالي المواطنين بشكل كامل من خلال تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضافت البيانات أن 53.7 مليون شخص على الأقل بألمانيا أو 64.6% تلقوا أول جرعة من اللقاح.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم على "تويتر"، أنه بذلك حصل 73% من جميع سكان ألمانيا الأكبر من 12 عاما على أول جرعة من اللقاع، وأضاف: "شكرا لجميع من ساعدوا!".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك