كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن مقتل 4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل في هجوم مطار كابول.

ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.