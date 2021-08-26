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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن مقتل 4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل في هجوم مطار كابول.
ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.