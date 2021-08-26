رئيس البرلمان الأوروبي: انفجار مطار كابول هجوم فظيع لا يرحم

وصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، انفجار مطار كابول بأنه «هجوم فظيع لا يرحم»، معربًا عن تضامنه مع أهالي الضحايا والمصابين جراء الانفجار، الذي وقع مساء اليوم الخميس.



وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إنه من الضروري ضمان سلامة مطار كابول، لافتًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على إجلاء مواطنيها والذين يشعرون بالتهديد في أفعانستان.





Un attacco atroce e spietato. Sono vicino alle famiglie delle vittime e ai feriti. Indispensabile garantire la sicurezza dell’#aeroporto di #Kabul. I Paesi #UE trovino la forza per portare in salvo i cittadini #europei e coloro che si sentono minacciati.#KabulAiport — David Sassoli (@DavidSassoli) August 26, 2021





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.



وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.