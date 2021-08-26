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البحرين تدين التفجيرين اللذين وقعا في محيط مطار كابول بأفغانستان

البحرين
البحرين
هديل هلال
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 11:22 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 11:22 م
أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في محيط مطار كابول بأفغانستان، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا وإصابة العشرات، مشيرة إلى أنه عمل إرهابي آثم يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أعربت الوزارة عن تعازي مملكة البحرين لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، معربة عن تطلعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.

وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق البارون «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.

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