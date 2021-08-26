أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار جديد في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في وقت كان محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول قد شهد تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.