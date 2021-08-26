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هيئة تنظيم الطاقة في جنوب أفريقيا توافق على شراء طاقة نووية

الطاقة النووية
الطاقة النووية
د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 11:18 م
ذكرت تقارير محلية أن الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة في جنوب أفريقيا وافقت على خطة شراء أكثر من ألفي ميجاوات من الطاقة النووية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال موقع "نيوز24" الإخباري، ومقره كيب تاون، وافقت الهيئة على خطة أعلنها وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي في أغسطس من عام 2020، لشراء 2500 ميجاوات من الطاقة النووية.

وأكد مدير الاتصالات بالهيئة، تشارلز هليبيلا، أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقد اليوم الخميس.

ويعني القرار أنه يمكن المضي قدما في برنامج إحياء المشتريات النووية.

وكانت الخطة السابقة للبلاد لشراء 9600 ميجاوات من الطاقة النووية من مجموعة من منشآت الطاقة الجديدة ألغيت بموجب حكم قضائي صدر في عام 2017.

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