الفاو: الغابات والأشجار ضرورة لتوفير خدمات النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه

شاركت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في إصدار دليل جديد مع عدة أطراف، أكد أن الغابات والأشجار تلعب دورًا حيويًا؛ لتلبية الطلب المتنامي في العالم، والحاجة إلى إدارتها من أجل توفير خدمات النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه.

أُعلن الدليل، الذي شارك فيه الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، ومركز البحوث المشتركة في المفوضية الأوروبية وإدارة الغابات في الولايات المتحدة وآخرون، اليوم الخميس خلال الأسبوع العالمي للمياه.

وحسب تقرير المنظمة- تلقت "الشروق" نسخة منه- فإن دليل إدارة الغابات والمياه هو أول مطبوع عالمي شامل يعطي توجيهات عن مساهمة الغابات في نهج شامل لإدارة الموارد المائية بما في ذلك الإدارة والرصد وتقييم الغابات لتقديم خدمات النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه.

وتساهم مستجمعات المياه الحرجية بشكل ملحوظ في تأمين المياه العذبة في العالم للاستخدامات الزراعية والصناعية والبيئية والمنزلية في ظلّ اعتماد المدن الكبرى في العالم أكثر فأكثر على المياه من مستجمعات المياه الحرجية.

وسوف يستفيد ثلثا إمدادات المياه في المدن من تحسين نوعية المياه بموازاة تحسين الإدارة الحرجية على غرار حماية الغابات و/أو إصلاحها و/أو خفض نسبة الوقود الحرجي للحد قدر المستطاع من خطر الحرائق.

وقالت ماريا هيلينا سيميدو، نائب المدير العام للفاو، إنّ "أمن المياه يشكل تحديًا عالميًا هامًا تطال تداعياته الزراعة وإنتاج الطاقة والاحتياجات الأساسية للأشخاص ونظمنا الإيكولوجية الداعِمة"، مستطردة: "إنّ التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والنمو السكاني يزيدان الضغط على نظمنا الإيكولوجية. لذا يجدر بنا الإقرار بالدور الهام الذي تؤديه الغابات لتحقيق أمن المياه وإسناد الأولوية للمياه في القرارات المتصلة بإدارة الغابات وحوكمتها".

وتشكل الغابات والأشجار جزءًا لا يتجزأ من دورة المياه. كما أنها تؤدي أدوارًا هامة لتنظيم كمية المياه وجودتها وتوقيتها، فضلاً عن تأديتها وظائف حمائية لمنع تآكل التربة والسواحل والفيضانات والانهيارات، وهي تُعرف مجتمعة بخدمات النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه.

وبحسب تقييم منظمة الأغذية والزراعة للموارد الحرجية في العالم لعام 2020 فإنّ الهدف الرئيسي لإدارة نسبة 12 في المائة فقط من الغابات في العالم هو حماية التربة والمياه.

ويدعو الدليل إلى تعزيز إدارة الغابات التي تُسند الأولوية لتوفير خدمات النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه. وهذا الأمر ضروري لضمان أن تسخّر الغابات كامل طاقاتها كحلّ قائم على الطبيعة لمعالجة مسألة أمن المياه، بما يساعد على تأمين كمية كافية من المياه الجيدة لمساندة المجتمعات المحلية الصامدة والنظم الإيكولوجية.

يتوجه الدليل الجديد إلى الممارسين في مجال الموارد الطبيعية بهدف رعاية الغابات وإدارتها على نحو فاعل من أجل توفير خدمات المياه وإشراك المجتمعات المحلية وصانعي السياسات والمستثمرين في هذا الالتزام المشترك.

ويستعرض الدليل التقنيات والمنهجيات المستجدة ويقدم توجيهات عملية وتوصيات حول كيفية إدارة الغابات لغرض توفير خدمات النظام الإيكولوجي المتصلة بالمياه، كما يتضمن دراسات حالة لنظم إيكولوجية تشهد علاقة وثيقة بين هذين الموردين، على غرار المانغروف والأراضي الجافة والغابات الضبابية الجبلية الاستوائية.