فايزر تستعين بشركة برازيلية لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا اللاتينية

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" عن عقد صفقة مع شركة برازيلية، لإنتاج 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتوزيعها في أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه بموجب الشروط التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، ستقوم شركة العقاقير الطبية البرازيلية "يوروفارما لابوراتوريوس"، بما يسمى بعملية التعبئة والتغليف، التي يتم خلالها وضع جرعات اللقاح في قوارير معقمة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة البرازيلية في تصنيع الجرعات التي يتم الانتهاء منها، بمنشأتها في ساو باولو في عام 2022. وفي غضون ذلك، ستساعد شركتا "فايزر" و"بيونتك" في تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا والتطوير في الموقع، وفي تركيب المعدات.