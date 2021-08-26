أختير أحمد الجروان، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بالإجماع، رئيساً للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، كما جرى اختيار وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية نائباً لرئيس المكتب التنفيذي.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم حضوريا، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، ومشاركة الرؤساء والأمناء العامين لـ 11 اتحادا عربيا نوعيا متخصصا.

وقال محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن المكتب التنفيذي للملتقى ناقش التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة القادمة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والمقررة في يناير 2022 برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأهم المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما تطرق الاجتماع إلى قرار الدورة الرابعة للملتقى والمتعلق بإنشاء صندوق خاص بالصرف على متطلبات الملتقى ومكتبه التنفيذي والمشاريع والبرامج التي تشارك الاتحادات العربية المتخصصة في تنفيذها.

وأضاف أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي عقدت برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة في مصر.