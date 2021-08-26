الصين: الولايات المتحدة هي المحرك المباشر لتوترات بحر الصين الجنوبي

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ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بكين، أن الولايات المتحدة هي "المحرك المباشر" لتوترات بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تان القول، إن الولايات المتحدة تستعرض قوتها في بحر الصين الجنوبي تحت ستار حرية الإبحار. وأضاف أنها تعامل الصين على أنها منافس استراتيجي وكتهديد أمني.

وقال تان إن الصين سوف تستضيف تدريبات قوات حفظ السلام التي تحمل اسم "المصير المشترك" في فترة 6 – 15 سبتمبر وسوف ترسل باكستان ومنغوليا وتايلاند وغيرها من الدول قوات للمشاركة.

قدمت الصين مساعدة في هيئة لقاحات للجيوش في بوليفيا وإثيوبيا وميانمار وفيتنام وكمبوديا ولاوس الشهر الجاري.