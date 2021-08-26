 الصين: الولايات المتحدة هي المحرك المباشر لتوترات بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
الخميس 26 أغسطس 2021 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

الصين: الولايات المتحدة هي المحرك المباشر لتوترات بحر الصين الجنوبي

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 11:28 ص

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بكين، أن الولايات المتحدة هي "المحرك المباشر" لتوترات بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تان القول، إن الولايات المتحدة تستعرض قوتها في بحر الصين الجنوبي تحت ستار حرية الإبحار. وأضاف أنها تعامل الصين على أنها منافس استراتيجي وكتهديد أمني.

وقال تان إن الصين سوف تستضيف تدريبات قوات حفظ السلام التي تحمل اسم "المصير المشترك" في فترة 6 – 15 سبتمبر وسوف ترسل باكستان ومنغوليا وتايلاند وغيرها من الدول قوات للمشاركة.

قدمت الصين مساعدة في هيئة لقاحات للجيوش في بوليفيا وإثيوبيا وميانمار وفيتنام وكمبوديا ولاوس الشهر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك