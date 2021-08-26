أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تعترف حتى الآن بحركة طالبان، مشيرا إلى أن هذه الحركة سيطرت بحكم الأمر الواقع الحركة على معظم الأراضي الأفغانية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "كما تعلمون روسيا لم تعترف بعد بحركة طالبان، ووصول طالبان إلى السلطة وسيطرتها على معظم أفغانستان هو بحكم الأمر الواقع".

وأضاف: "نعتقد أنه يتوجب بلا شك مراقبة وتتبع الخطوات القادمة بعناية شديدة فيما يتعلق بضمان النظام والأمن لمواطني البلاد في المقام الأول، كما أن ضمان الأمن هو أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة للدبلوماسيين الروس والبعثات الدبلوماسية".

وأكد بيسكوف اهتمام بلاده بالسلام والاستقرار في أفغانستان وبأن يحظى الشعب الأفغاني بالسلام والأمن، ومهتمة أيضا بتوقف تدفق الأفيون إلى جميع الاتجاهات في العالم.

وفيما يتعلق بموقف روسيا من استقبال اللاجئين الأفغان، قال بيسكوف: "لا يوجد لدينا موقف حاليا في هذا الشأن، والعمل جار ضمن هيئات الهجرة ووزارة الخارجية بهذا الشأن، والوضع يتغير وتبقى الكثير من الأسئلة قائمة، ومع وضوح الصورة سيتم صياغة الموقف من اللاجئين".