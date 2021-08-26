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أذربيجان تسحب أفراد حفظ السلام من أفغانستان

باكو - د ب أ
نشر في: الخميس 26 أغسطس 2021 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 26 أغسطس 2021 - 4:22 م

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، سحب قوات حفظ السلام التابعة لها من أفغانستان اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء تريند الأذربيجانية نقلا عن وزارة الدفاع، أنه في 26 أغسطس جرى سحب 120 فرد حفظ سلام أذربيجاني الذين أدوا مهمتهم في مطار كابول في أفغانستان، من البلاد.    

وجرى نقل أفراد حفظ السلام وأسلحتهم ومعداتهم العسكرية جوا إلى أنقرة. ومن المقرر عودة الجنود الأذربيجانيين إلى موطنهم قريبا.

انضمت أذربيجان مفرزة لقوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف) في نوفمبر 2002 بهدف المساهمة في إرساء السلام والأمن والنظام في أفغانستان. وظلت قوات حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان حتى اليوم 26 أغسطس.

 


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