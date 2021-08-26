الإمارات: 3 وفيات و991 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2031 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 991 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 713 ألفا و402 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1576 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 697 ألفا و419 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 306 آلاف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.