أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، اليوم الخميس، الضرورة الملحة لحماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية عن تغريدة للوزير عبر تويتر أشار فيها إلى استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يعكس الاتجاه المتزايد بين المواطنين الأمريكيين للنظر في اتخاذ إجراء حكومي ضروري لتقييد المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت.

ووفقًا لهذا الاستطلاع فقد أعرب حوالي 39 بالمائة من المواطنين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2018 أنه يجب على الإدارة اتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه التضليلات، بينما في عام 2021 ، وصل أولئك الذين يتبنون وجهة النظر هذه إلى 48 بالمائة.

وقال رئيس الدبلوماسية الكوبية "من الضروري بشكل متزايد حماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب".