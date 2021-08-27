فشلت المحاولة الأخيرة لإجلاء جميع حراس السفارة البريطانية في إحدى الرحلات الجوية الأخيرة من أفغانستان.

وقامت شركة الأمن الدولية "جراداورلد"، التي وظفت حوالي 200 موظف أفغاني بعقود لحماية السفارة البريطانية في كابول، بترتيب 10 حافلات لتجميع موظفيها السابقين لنقلهم إلى المطار قبل فجر اليوم الخميس.

جرى التفاوض على ممر واضح مع طالبان؛ مما سمح للحافلات بعبور نقاط التفتيش، ووصلت القافلة بأمان ولكن لم يُسمح لها بدخول بوابات المطار، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ظل الحراس وعائلاتهم في الحافلات خارج المطار من الساعة 7 صباحًا حتى حوالي الساعة 6 مساءً اليوم عندما سمع دوي انفجارات على الجانب الآخر من محيط المطار، مما اضطر إلى التخلي عن العملية.

وقال أوليفر وستماكوت، رئيس عمليات شركة جراداورلد في الشرق الأوسط: "كنا متفائلين للغاية ونأمل أن يسافروا، ولم يحدث، وسوف يتعرض هؤلاء الناس للخطر".

وقال الحراس الأفغان إنها كانت تجربة مرعبة، خاصة بالنسبة للأطفال.

على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين كانوا متعاونين ومستعدين للسماح للحافلات بدخول المطار، لا يبدو أن تصريح الدخول قد تم من قبل المسؤولين البريطانيين الذين يتعاملون مع موضوع تأشيرات الإخلاء.

بعد سماع الانفجار، غادر الحراس الأفغان الحافلتين وهربوا من منازلهم بشكل سريع بينما كانت طالبان تطلق النار في الهواء لإبعاد الناس عن المطار.

وقال أحد الحراس الأفغان للصحيفة: "كان علينا أن نجري مسافة 500 متر ثم نجد سيارات تعيدنا إلى المنزل".

ولقد أصيبوا بخيبة أمل بسبب الفشل في إخراجهم من البلاد في الساعات الأخيرة قبل إغلاق المطار أمام الأشخاص الذين يحاولون الفرار.