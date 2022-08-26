برلمان إسبانيا يوافق على قانون لمكافحة العنف الجنسي



سيتعين على المواطنين في إسبانيا أن يعبروا صراحة عن موافقتهم على الأعمال الجنسية في المستقبل، لضمان لا تكون جنائية، بموجب تشريع وافق عليه البرلمان اليوم الخميس.



وصوت حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني الشعبوي ضد ما يطلق عليه بقانون "نعم يعني نعم"، وقالا إنه يخالف روح مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.



وتمت الموافقة بالفعل على القانون في مناقشات مجلس النواب في مايو، لكن أعيد إرساله من جانب مجلس الشيوخ لإجراء تعديل مقترح، صغير.



ويلغي القانون الجديد الفارق بين التحرش والاعتداء. حيث يعتبر التحرش الجنسي اغتصابا، وفقا للقانون، بغض النظر هل دافعت الضحية، امرأة أو رجل، عن نفسها بفعالية، من عدمه.



وقد تصل عقوبة الاغتصاب والعنف الجنسي إلى 15 عاما. وإضافة إلى ذلك، سيتم تجريم تعليقات "الترهيب" أو نشر شرائط جنسية.



ووصفت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو القانون بأنه "خطوة حاسمة لتغيير الثقافة الجنسية" في البلاد، وقالت إنه سيضع نهاية "لثقافة الاغتصاب".