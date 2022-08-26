بيت القبطية

أشرف العشماوى

الدار المصرية اللبنانية

2019

منصة storytel

تدور أحداث الرواية حول مُحقِّق قضائى يحاول تتبُّع جرائم جنائية فى قريةٍ صغيرةٍ بشمال الصعيد، فيُفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتلٍ بغير باعثٍ منطقى، وحالات انتحار مُريبة، واحتراق زراعات وبيوت بدون سببٍ واضح، لتكبُر حالة الشَّك المصاحبة للجميع بمَن فيهم المُحقِّق، الذى يتقاطع مصيره مع سيدةٍ قبطيَّةٍ غامضةٍ.

فى هذه الرواية يغوص الكاتب أشرف العشماوى فى نفوسٍ مُعقَّدةِ التركيب، ناسجًا أحداثه فى عوالم جديدةٍ مُدهشة، ومفارقات مُضحكةٍ مُبكية، عبْر إيقاعٍ سردى جذاب، يُثرى الفكر ويُثير الخيال، تاركًا مساحة رحبة من التأويل للقارئ.

♦«إنكسار الروح»

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

2019

منصة storytel

هذه الرواية أنشودة حزينة لكاتب شجيّ، هو واحد من أصحاب أعذب الأساليب العربية وأنصعها، لا قلق فى مفرداته ولا مهجور، تكتنف كل جملة لديه روحٌ غنائية واضحة، ومن تناسق الجمل تغدو الكتابة عنده لحنًا ممتدًّا.

«محمد المنسى قنديل»، أسلوبه هو هبته وموهبته، لكنه لم يركن إلى بكارة الموهبة وحدها، بل راح ينهل من كل رحيق ثقافى، ويتغذى ليكون علامة خاصة على كاتب متعدد القدرات، وهو يعود هنا إلى بيته الأول فيبدع بلغة القص رواية بالمعنى والمسعى. أنشودة هذه الرواية هى قصائد الشاعر الروائى «على» ومهارة أصابع الصديق «مصطفى» وحب قطرة ندى تذوب مع الشعاع، إنهم بشر يجتازون مستنقعات الفقر والموت بإنجاز القصائد ورهافة الحسن وأشواق القلب، فإلى أين المسير؟! فى الرواية تكمن الإجابة. «محمد المخزنجى»

سيدات القمر

جوخة الحارثى

دار الآداب

2019

منصة storytel

حين رأَتْ ميّا على بن خلف، كان قد أمضى سنواتٍ فى لندن للدراسة وعاد بلا شهادة. لكنَّ رؤيتَه صَعَقَتْ ميّا فى الحال. كان طويلًا إلى درجة أنَّه لامسَ سَحابةً عَجْلى مرقتْ فى السماء، ونحيلًا إلى درجة أنَّ ميّا أرادت أن تسندَهُ من الريح التى حَمَلَت السحابةَ بعيدًا. كان نبيلًا. كان قدِّيسًا. لم يكن من هؤلاء البشر العاديِّين الذين يتعرَّقون وينامون ويشتمون. «أحلف لك يا ربِّى أنِّى لا أريد غيرَ رؤيته مرَّة أخرى».

رواية من سلطنة عُمان تتناول تحوُّلاتِ الماضى والحاضر، وتَجْمع، بلغةٍ رشيقةٍ، بين مآسى بشرٍ لا ينقصهم شىءٌ ومآسى آخرين ينقصُهُم كلُّ شىء.

♦ «أربع محاولات للحياة»

نشوى صلاح ــ أحمد عبدالمجيد ــ مروة سمير ــ أسامة علام

دار الشروق

2022

منصة اقرأ لى

عزيزى القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربع كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور فى الحياة. فى هذا الكتاب وثيقة طويل عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادعِّاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزيزى القارئ، نحن لا نرغب من كتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.