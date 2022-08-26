إصابة 16 شخصا إثر تصادم بين سيارتين ملاكي بمحور الضبعة في مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم استقبال 16 مصاباً، بينهم 5 سيدات و4 أطفال، فى حادث تصادم بمحور الضبعة بين سيارتين ملاكي.



وأوضح أن مستشفى الضبعة المركزي استقبل 16 مصابا، بينهم 5 سيدات و4 أطفال، فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالكيلو 27 بطريق محور الضبعة، تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، وجاءت إصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية وسحجات وردود وشبه ارتجاج.



وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانياً فى مكان الحادث، ونقلهم إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة المركزي، لتلقي باقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.