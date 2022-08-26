طيارو لوفتهانزا يقررون عدم الإضراب حتى الثلاثاء ويواصلون التفاوض بشأن الأجور

أعلنت كل من شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ونقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أنه لن يتم تنظيم إضرابات في الشركة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد الطرفان اليوم الجمعة أنهما اتفقا على اجتماع آخر يوم الثلاثاء (30 أغسطس) لمواصلة التفاوض بشأن الأجور.

وقال متحدث باسم النقابة إنه لن تكون هناك إضرابات حتى ذلك الحين.

ظل الجانبان صامتين بشأن محتوى عرض لوفتهانزا الذي تم تحسينه وتقديمه يوم أمس الخميس، وكانت النقابة أعلنت أمس أنه بعد ذلك الموعد يمكن الدعوة للإضراب في أي وقت وبأثر فوري.

يدور النزاع رسميا الآن حول رفع الأجور لأكثر من خمسة آلاف طيار من شركة لوفتهانزا الأساسية وشركة الشحن التابعة لها لوفتهانزا كارجو.

تطالب نقابة الطيارين بهيكل جديد للأجور للعام الجاري، كما تطالب بنسبة 5ر5% زيادة وتعويضا تلقائيا للتضخم اعتبارا من عام 2023.

كما يدور خلاف في الخفاء حول استراتيجية الشركة، حيث تريد نقابة الطيارين أن يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من الطائرات بموجب شروط التعريفة الخاصة بها، بينما تروج الشركة لعمليات طيران منخفضة التعريفة من المقرر أن يتم تشغيلها على بعض المسارات.