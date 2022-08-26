سفن إنقاذ في البحر المتوسط تنتشل المزيد من الأشخاص وتنتظر مأوى آمنا

ذكرت مجموعة إنقاذ بحرية، تعمل في البحر المتوسط، اليوم الجمعة، أنها انتشلت حوالي 160 شخصا من المياه، الليلة الماضية، لتتركهم مع حوالي 210 أشخاص على متن سفينة إنقاذ، فيما تبحث عن ميناء للرسو فيه.

وقال طاقم السفينة "أوشن فايكينج"، إن عمليات الإنقاذ جرت على مرحلتين، أولا عندما عثروا على مجموعة من حوالي 40 شخصا، على متن قارب ممتلئ ، قبالة ساحل ليبيا، والذي كان على وشك الانقلاب، وشهدت عملية منفصلة قيام الطاقم بانتشال 120 شخصا آخرين، طبقا لما ذكرته منظمة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" التي تشغل سفينة الإنقاذ.

وربما يتم الإبلاغ عن المزيد من عمليات الإنقاذ في الأيام المقبلة.

وأعادت منظمة "أطباء بلا حدود" سفينتها "جيو بارينتس" إلى منطقة البحر المتوسط، التي تشهد معظم عمليات إنقاذ المهاجرين، بسبب حقيقة أن الكثيرين يحاولون الفرار إلى أوروبا من أفريقيا، على متن قوارب غير آمنة.

والسفينة في طريقها إلى منطقة الاضطرابات، وانتشلت بالفعل أشخاصا في جزء آخر من البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها أنقذت 110 أشخاص، يوم الأحد الماضي، ونقلتهم إلى "تارنت" بجنوب إيطاليا.

ومنظمة الإنقاذ الأسبانية "أوبن ارمز" موجودة أيضا قبالة الساحل الإيطالي، في انتظار مكان لجلب حوالي 100 شخص، أنقذتهم وتنتظر منذ 10 أيام.