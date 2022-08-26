كاليفورنيا تحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول 2035

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صوت مجلس موارد الهواء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الخميس على قرار يلزم جميع السيارات والشاحنات الخفيفة التي يجري بيعها بحلول عام 2035 بأن تكون خالية من الإنبعاثات.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن المجلس أشار إلى الحاجة الملحة لمعالجة التغير المناخي بالحد من تلوث الهواء.

ووصفت لورين سانشيز، مستشارة المناخ لحاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، القرار بأنه "يوم هام ليس فقط لولاية كاليفورنيا ولكن للعالم بأسره".

وتمثل هذه الخطوة منعطفا تاريخيا في المعركة التي استمرت عقودا للحد من تلوث السيارات، و تحولا هائلا للمستهلكين والصناعة والاقتصاد والبيئة.

ويجبر القرار شركات صناعة السيارات التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، والسيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في)، والشاحنات الصغيرة والشاحنات نصف النقل لصالح السيارات التي تعمل بالبطاريات أو خلايا الوقود الصديقة للبيئة.