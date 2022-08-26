محادثات جزائرية - فرنسية على المستوى الوزاري على هامش زيارة ماكرون إلى الجزائر

جرت محادثات ثنائية، اليوم، بمقر الرئاسة الجزائرية، على المستوى الوزاري بين الجزائر وفرنسا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.

وجمعت هذه المحادثات الثنائية كلا من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيرته كاثرين كولونا، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.

كما جمعت اللقاءات وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصناعة أحمد زغدار مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير .

كما أجرى كل من وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق محادثات مع نظيرته إيميلي كاستيرا، ووزيرة الثقافة الجزائرية صوريا مولوجي مع نظيرتها الفرنسية ريمة عبد الملك.