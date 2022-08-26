محافظ كفر الشيخ: تبطين 323 كيلومتر ترع بالمراكز والمدن

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الانتهاء من تبطين 323 كيلومتر ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي لتبطين الترع الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كفر الشيخ تعد المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي يتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها؛ لأنها تقع في نهاية المصبات.

وأكد المحافظ في بيان، اليوم الجمعة، أن أعمال تبطين الترع مستمر وجارٍ استكمال تأهيل ترع "الجميزة، شباس عمير، قبريط، صندلا، محرم"، خاصة وأن الهدف من تبطين جسور الترع الحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

ومن جانبه، تابع وكيل وزارة الري بكفر الشيخ كمال ميدان، الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين الترع بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، إضافة لاستكمال المشروعات المتعددة بقرى مطوبس، وقال إنه تم طرح 508 كيلو مترات، وتمت الترسية لتأهيل 250 كيلومتر ترع، وجارٍ الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلومتر ترع أخرى.