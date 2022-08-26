الجزائر تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر، اليوم، انخفاضا جديدًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 54 إصابة، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٩٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨١ ألفا و٦٨٤ شخصا، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى ٦ آلاف و٨٧٨ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.