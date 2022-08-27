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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تعلن عن مقتل ثالث مواطنيها في أوكرانيا 

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:46 م

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن أمريكي ثالث داخل أوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أوكرانيا، واحتراماً لخصوصية الأسرة، فليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

ولم تكشف وزارة الخارجية الأمريكية عن اسم المواطن أو أية تفاصيل بشأن ملابسات وفاته.

وكان قد تم الإعلان عن مقتل الأمريكي ستيفن زابيلسكي، في شهر مايو 2022، و"ويلي كانسيل" من سلاح مشاة البحرية، في أبريل من العام نفسه.


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