الأرصاد: اليوم طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم الجمعة، إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا؛ ليكون الإحساس بالطقس حار رطـب نهاراً على القاهرة الكبرى والـوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطـب ليـلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حـار رطب على باقي الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

نويبع 38 27

طابا 38 26

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27