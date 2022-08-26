إيقاف مدرب كولون في أولى مبارياته بدوري المؤتمر الأوروبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة أن شتيفن بومجارت المدير الفني لفريق كولون الألماني سيخضع للإيقاف في المباراة الأولى لفريقه في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، إثر طرده خلال التصفيات.

وحصل بومجارت على البطاقة الحمراء وطرد خلال الدقائق الأخيرة من مباراة كولون أمام مضيفه مول فيهيرفار المجري مساء أمس الخميس في إياب مرحلة حسم التأهل لدور المجموعات.

وجاء طرد بومجارت مع حصوله على الإنذار الثاني خلال المباراة بسبب دخوله إلى أرض الملعب والدخول في جدال.

وانتهت المباراة بفوز كولون 3 / صفر وتأهله إلى منافسات دور المجموعات التي تسحب قرعتها اليوم الجمعة، وتنطلق في سبتمبر المقبل.