المجر تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات إمداد الغاز مع شركة غازبروم الروسية

أعلن وزير الطاقة المجري روزين خريستوف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستئناف الاتصالات مع شركة الغاز الروسية "غازبروم" بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.



وقال الوزير المجري، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "لا توجد مفاوضات نشطة مع غازبروم بعد، لكن الحكومة المؤقتة أرسلت إشعارا بالاستعداد لاستئناف المفاوضات"، مضيفا أن الجانب المجري ينتظر ردا على الطلب من "غازبروم" بحلول يوم الإثنين المقبل.



وتابع: "أوضحنا أننا نريد بدء المفاوضات أو بالأحرى مواصلتها لتوضيح بعض الشروط المثيرة للجدل وأرسلنا ببساطة معلومات بأننا جاهزون للمناقشة وطلبنا منهم (غازبروم) تجديد العقد".