السلطات الفرنسية تبحث عن بريطاني دهس ضابطي شرطة

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تبحث الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة عن بريطاني دهس ضابطي شرطة لدى محاولته الفرار، ليتعرض أحدهما لإصابات خطيرة.

وتجري مطاردة المشتبه به بعد الواقعة التي حدثت أمس الخميس خارج منزل الرجل /51 عاما/ في فيداليا وسط فرنسا، حسبما ذكرت إذاعة "فرانس إنفو" اليوم الجمعة. وتحمل المركبة رقم لوحة بريطاني.

وأعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن دعمه للضابطين، اللذين ما زال أحدهما في المستشفى.

وذكرت تقارير أن الشرطة توجهت إلى منزل الرجل البريطاني وشريكته بسبب مخالفات تتعلق بعملهم في تربية الكلاب.

وأوضحت إذاعة "فرانس إنفو" أن الرجل معروف لدى الشرطة البريطانية كمحتال. وأشارت تقارير إلى أن فيلم "ذا بابت ماستر" الوثائقي الذي أنتجته منصة نتفليكس يسرد قصته، ويصور الفيلم كيفية تلاعب أحد المحتالين بضحاياه.