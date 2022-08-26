البحرية الكويتية تسلم نظيرتها البحرينية قيادة قوة الواجب المختلطة

سلمت القوة البحرية الكويتية سلاح البحرية الملكي البحريني مسئولية قيادة قوة الواجب المختلطة (152 CTF) خلال حفل مراسم استلام وتسليم قيادة القوة أقيم في مقر مركز الإسناد البحري الأمريكي بالعاصمة البحرينية المنامة.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان اليوم الجمعة، إن قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر رعى الحفل بحضور رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب النعيمي وآمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من كبار القادة العسكريين ممثلي أعضاء قوة الواجب.

وألقى الأدميرال كوبر كلمة شكر فيها قائد قوة الواجب العميد الركن بحري سيف الهملان من القوة البحرية الكويتية والفريق العامل معه على جهوده المبذولة خلال فترة استلامه مسئولية قيادة قوة الواجب المختلطة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

يذكر أن دولة الكويت ممثلة بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل استلمت مسئولية قيادة قوة الواجب المختلطة ثماني مرات وكان أول استلام لمسئولية قيادتها عام 2010.