استجابة فورية لشكاوى سكان عمارات المعلف بحى غرب مغاغة من تسريب المياه

تابع خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز مغاغة، شكاوى سكان عمارات المعلف بحى غرب المدينة والتابعه للإسكان، من تسرب المياه داخل البدرومات.

وكان تم الإبلاغ عن وجود تسريب مياه ببدرومات عمارات المعلف التابعة للإسكان بمنطقة المطافى بحى غرب المدينة مما يسبب خطورة على حياتهم.

على الفور وتحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز، تم إخطار مسئول حى غرب المدينة للتوجه لموقع الشكوى وفحصها.



وتم الدفع بسيارات لسحب المياه الموجودة والتى تعيق الحركة، كما تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أسباب تسرب المياه وإصلاح العطل المتسبب في ذلك في أقرب وقت ممكن حفاظا على سلامة المواطنين.

كما وجه رئيس المركز رؤساء القرى والأحياء بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها تماما حرصا على صحة وسلامة المواطنين.