وزير الزراعة الألماني: حصاد 2022 شهادة على أزمة المناخ

على الرغم من ارتفاع محاصيل الحبوب هذا العام في ألمانيا، وصف وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير تقرير حصاد هذا العام بأنه "تحذير" و"شهادة على أزمة المناخ".



وقال أوزدمير، اليوم الجمعة، في مدينة ديتسينجن بولاية بادن-فورتمبرج خلال تقديم تقرير وزارته عن حصاد 2022: "التصرف الآن أمر ضروري ووجودي"، مضيفا أن كل من يكبح إعادة الهيكلة الصديقة للمناخ في القطاع الزراعي ليس صديقا للمزارعين في هذا البلد، بل هو خصمهم المعلن.



وقال أوزدمير إن التقرير يظهر أنه يجب تعزيز الإنتاج المستقل والاكتفاء الذاتي، موضحا أن الرافعة الأساسية تكمن في تقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية، التي يتطلب إنتاجها استهلاكا كثيفا للطاقة والاعتماد في ذلك على الغاز الروسي.



وذكر الوزير أن تقرير هذا العام يتضمن جوانب مضيئة وأخرى مظلمة، مشيرا إلى أن بعض المناطق عانت من ندرة المياه بينما كان الحصاد في أماكن أخرى جيدا أو جيدا للغاية.



ووفقا لتقرير وزارة الزراعة عن الحصاد، حصد المزارعون حوالي 7ر39 مليون طن من الحبوب من الحقول في عام 2022، بزيادة قدرها 8ر4% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6ر1% عن متوسط ​​السنوات الست الماضية.



وسجلت أعلى الزيادات في ولايتي شليزفيج-هولشتاين وميكلنبورج-فوربومرن، بينما تم تسجيل أكبر تراجع بفارق كبير في ولاية بافاريا. ولم يشتمل التقرير على بيانات حصاد الذرة، الذي تراجع وفقا للتقديرات بمقدار الخمس.



وقال رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، يوم الثلاثاء الماضي إن محصول الحبوب الآن أفضل من الناحية الكمية مقارنة بالعام الماضي، لكن جودة القمح على وجه الخصوص لم تلب التوقعات، مشيرا إلى أن الاختلافات الإقليمية أكثر وضوحا مما كانت عليه في السنوات السابقة، وقال: "يُظهر الجفاف الذي طال أمده في العديد من مناطق البلاد مرة أخرى أن المزارعين يشعرون بآثار تغير المناخ بشكل مباشر للغاية".