 الأمم المتحدة تؤكد دعمها لليبيا مع ضرورة الانتهاء من الإطار الدستوري للانتخابات - بوابة الشروق
الجمعة 26 أغسطس 2022 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لليبيا مع ضرورة الانتهاء من الإطار الدستوري للانتخابات

طرابلس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 1:42 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 1:42 م

أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا "رايزيدون زينينجا"، دعم الأمم المتحدة القوى للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب للحفاظ على الحوار الجاري بينهما، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء المسئول الأممي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري ونائبه، حيث تركز النقاش حول الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني.

وخلال اللقاء وبحسب تغريدة للبعثة الأممية، شدد "زينينجا" على أهمية أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك