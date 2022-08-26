الأمم المتحدة تؤكد دعمها لليبيا مع ضرورة الانتهاء من الإطار الدستوري للانتخابات

أكد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا "رايزيدون زينينجا"، دعم الأمم المتحدة القوى للجهود التي يبذلها رئيسا مجلسي الأعلى للدولة والنواب للحفاظ على الحوار الجاري بينهما، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الانتهاء من إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء المسئول الأممي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري ونائبه، حيث تركز النقاش حول الجهود المبذولة لحل الجمود السياسي المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمني.

وخلال اللقاء وبحسب تغريدة للبعثة الأممية، شدد "زينينجا" على أهمية أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.