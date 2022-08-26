محاكمة مدرس سابق في ألمانيا لنشره مقاطع فيديو متطرفة على الإنترنت

بدأت اليوم الجمعة، محاكمة مدرس ألماني سابق اشتهر بكونه "مدرس الشعب" بسبب مدوناته المصورة التي تروج لأيديولوجيات يمينية متطرفة، حيث يواجه اتهامات بنشر دعاية ورموز غير مشروعة.

وبدأت المحاكمة بإجراءات أمنية مشددة، وحذر القاضي الذي يرأس الجلسة أنصار المدعى عليه - حضر منهم حوالي عشرة - من أنه لن يتسامح مع صراخهم أو التصفيق أثناء المحاكمة.

وقال المتهم نيكولاي نيرلينج - 42 عاما، إنه عضو في جناج يميني. ويواجه نيرلينج اتهامات بنشر مواد دعائية لجماعات محظورة بموجب الدستور واستخدام رموز مرتبطة بجماعات محظورة.

وفي أحد الحالات يواجه نيرلينج اتهام باستخدام إحدى قنواته على منصة الفيديو "يوتيوب" لنشر مقابلة مع أورزولا هافرباك، التي أدينت في محاكمة بتهمة التحريض، وانكرت في المقابلة حدوث محرقة النازية (الهولوكوست).

وفي حالة أخرى استخدم المتهم مقطع فيديو لشن هجمات ضد رجل بسبب التراث اليهودي لهذا الشخص. كما شارك تصورات عبر الإنترنت لأشخاص يؤدون التحية النازية.

بالإضافة إلى ذلك يواجه الرجل اتهامات بتعطيل فعالية وإصابة أحد الأشخاص، ما أدى إلى اتهامات إضافية بالاعتداء والإخلال بالأمن. وتركز الاتهامات الأخرى على الإهانة وإلحاق الضرر بالممتلكات وخرق العقد.

وفقد نيرلينج وظيفته كمدرس في مدرسة ابتدائية ببرلين منذ عدة سنوات بسبب المحتوى المتطرف على قنواته على "يوتيوب"، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة يومين على الأقل.