جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم الفنانة درة

كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفانة درة، أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من كلية "تكنولوجيا المعلومات".

وأعربت درة عن سعادتها بالتكريم، وهنأت الطلاب قائلة :"ألف مبروك من كل قلبى ومبسوطة بكم، وأقدم التحية لكل أعضاء هيئة التدريس وفخورة بتكريمي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لأنها صرح عملاق".



ويأتى تكريم النجمة درة بعد مسيرة حافلة من النجاحات في السينما والتلفزيون، استطاعت النجمة فرض نفسها على الساحة العربية بموهبتها الكبيرة وشخصياتها المتعددة فى الدراما والتلفزيون منذ أن طرقت باب الدراما المصرية لتصبح واحدة من أهم النجمات.



وعلى مدى مسيرتها المتنوعة استطاعت درة أن تجعل من شخصياتها جذابة للجمهور، فضلا عن الإطلالات المميزة التي اتسمت بها في المهرجانات والفعاليات.