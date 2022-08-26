بعد توقف ثلاث سنوات أقيم أول مهرجان شعبي عام لتكريم العمل التطوعي بحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر تحت مياه المطر في عاصفة رعدية قوية اليوم الجمعة.



وبعد أسابيع من سطوع الشمس وارتفاع الحرارة والجفاف اجتاحت عاصفة رعدية شديدة العاصمة الألمانية بعد ظهر اليوم الجمعة.



وضرب الرعد وومض البرق وأمطرت السماء كما لو كانت تسكب الماء من دلاء.



كان المضيفون يتخيلون بالتأكيد العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مختلف بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب وباء كورونا.



كان الرئيس الألماني وزوجته وجها الدعوة إلى حوالي 1500 متطوع من جميع أنحاء ألمانيا إلى حضور اليوم الأول من بينهم العديد من الشباب.



وقال شتاينماير بحسب نص كلمة نشر قبل الاحتفال: "من دونكم، ستبدو بلادنا قديمة للغاية".



كان موعد بدء الاحتفال الرسمي تأجل ساعة على أمل أن يتوقف المطر.



وأضاف شتاينماير أن الالتزام الطوعي ضروري خاصة في أوقات الأزمات مثل الآن، مبينا بالقول: "نعم نحن بحاجة إلى دولة فعالة وداعمة للعمل النافع، نحتاج إلى التعليم والعلوم والابتكارات التكنولوجية والاقتصادية للسيطرة على التحديثات الكبرى في عصرنا"، مضيفا أن التزام المواطنين ضروري أيضا.



وقال شتاينماير: "الروح العامة والأنشطة الخيرية تزودنا بالطاقة والقوة والدفء الذي نحتاجه لنعبر الأشهر والسنوات القادمة".



كان الرئيس الاتحادي قام بحملة قوية للعمل التطوعي، وقال: "الديمقراطية بحاجة إلى عمود فقري قوي، وستظل بحاجة إلى المزيد من المواطنين الملتزمين مستقبلا من أجل تعزيز التعاون في بلدنا – ليس فقط أثناء الأزمة، ولكن على المدى الطويل!"



وأضاف شتاينماير ان الالتزام الطوعي لا يعني التبجح ولا يعني التخلي عن التنمية الشخصية، مبينا بالقول: "العمل من أجل الآخرين يستغرق وقتا وطاقة وأعصابا، نعم – لكنه أيضا ممتع ويستحق ذلك، لنفسك وللمجتمع ككل".