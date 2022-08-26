انتقاد اليونان والاتحاد الأوروبي بسبب تحقيقات سطحية في فضيحة تجسس

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قالت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي، إن الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي يجب أن يتحركا بشكل أسرع بشأن التحقيقات بشأن مراقبة سياسي معارض وصحفي، فيما تهدد الفضيحة بمزيد من الاضطراب المحلي.

وقالت صوفي إينت فيلد، مقررة لجنة البرلمان الأوروبي للتحقيق في استخدام برنامج بيجاسوس وبرامج التجسس الأخرى إن تحقيق السلطات بشأن وكالة الاستخبارات الوطنية اليونانية كان "سطحيا للغاية"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتتركز الفضيحة في قرارات وكالة الاستخبارات الوطنية بالتجسس على نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب الحركة الاشتراكية اليونانية "باسوك" اليوناني المعارض، عضو البرلمان الأوروبي والصحفي ثاناسيس كوكاكيس.

واستقال رئيس جهاز الاستخبارات بانايوتيس كونتوليون وكبير موظفي رئيس الوزراء، وهو ابن شقيقه، جريجوريس دميترياديس في وقت سابق من الشهر الجاري وسط تبعات الفضيحة.