بولندا تشتري دبابات ومدافع هاوزر من كوريا الجنوبية

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وقعت بولندا عقدا مع كوريا الجنوبية لشراء ما يقرب من 400 دبابة ومدفع هاوزر بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات.

وأعلن وزير الدفاع البولندي ماريوز بلاشتشاك في قاعدة موراج العسكرية اليوم الجمعة إنه من المقرر تسليم أول عشر دبابات من طراز كي 2 في وقت لاحق من هذا العام.

وسيتم التسليم كما قال الوزير في منطقة وارميان-ماسوريان شمال بولندا.

ولم يقدم الوزير أي معلومات عن النطاق المالي للصفقة.

وبحسب التقارير الواردة من كوريا الجنوبية، فإن المبلغ يصل إلى عدة مليارات يورو.

وينص اتفاق التسليح الذي تم توقيع اتفاقيته الإطارية في يوليو الماضي على تسليم 180 دبابة قتالية من طراز كي 2 بحلول العام 2025 – إلى جانب مهام التدريب واللوجستيات والذخيرة.

بالإضافة إلى ذلك ستشتري بولندا 212 مدفع هاوزر ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية، وسيتم تسليم 24 منها هذا العام.

تهدف مدافع الهاوزر إلى تعويض المدافع التي قدمتها بولندا إلى أوكرانيا.

تعد بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي واحدة من أكبر الداعمين العسكريين والسياسيين لاوكرانيا في الحرب ضد روسيا المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

كما أنها تسلح نفسها بكثافة ضد تهديد قد يقع من جانب روسيا.