التشيك تدعو إلى عقد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وسط زيادة الأسعار

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قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الجمعة، إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا "عاجلا" وسط ارتفاع الأسعار في التكتل.

وذكر فيالا عبر موقع تويتر أن التشيك أعلنت عن الاجتماع "لمناقشة إجراءات طارئة خاصة لمواجهة وضع الطاقة".

وقال متحدث باسم حكومة التشيك أنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع في وقت لاحق. وترس التشيك حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة شهور.

وتعاني دول التكتل من ارتفاع أسعار الطاقة منذ ستة أشهر في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقيدت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا، وخاصة ألمانيا، مشيرة إلى مسائل صيانة وإصلاحات في خط الأنابيب، وأوقفت الصادرات إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تماما، فيما ينظر إليه باعتباره انتقاما من فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.

ووافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على خطة للحفاظ على الغاز مدفوعة بمخاوف من قطع روسيا للإمدادات، لضمان نقل شحنات على وجه السرعة للدول الأعضاء التي تواجه نقصا في حالة وصول الإمدادات إلى مستويات حرجة.