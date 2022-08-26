رئيسة تايوان: الزيارات الأخيرة لمسؤولي أمريكا تعزز عزيمة البلاد للدفاع عن نفسها

قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون، إن الزيارات الأخيرة من مسئولي الولايات المتحدة قد عززت من عزيمة بلادها للدفاع عن نفسها.

وأضافت تساي، خلال لقائها مع عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي مارشا بلاكبرن في المكتب الرئاسي الفلبيني: "خلال الآونة الأخيرة، أجرت العديد من الشخصيات العامة من المجتمع الأمريكي زيارات إلى تايوان، وتلك الإفعال اللطيفة ومظاهر الدعم الحازمة قد عززت من عزيم تايوان للدفاع عن نفسها".

وتابعت: "إنه حقا من المهم أن تدعم الدول المحبة للحرية تايوان، حيث إن تلك الدول تسعى إلى الحفاظ على استقلالها وحريتها"، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الديمقراطية الرفيقة العمل معًا لضمان مزيد من سلاسل الدعم الآمنة والمرنة، معربة عن سعادتها لرؤية الشركات التايوانية تستثمر في الولايات المتحدة.

ولفتت إلى تطلع بلادها إلى العمل مع الولايات المتحدة؛ بهدف تقوية العلاقات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة والتعامل بصفة مشتركة مع التحديات الاقتصادية في عهد ما بعد فيروس كورونا.

وكانت تايوان قد استقبلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال زيارة جرت أوائل شهر أغسطس الجاري، وتبعتها بعد نحو أسبوع زيارات إلى تايبيه من خمسة مشرعين آخرين.