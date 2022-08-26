كوريا الشمالية: تفشي الحمى مؤخرا سببه الإنفلونزا وليس فيروس كورونا

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن تفشي حالات الإصابة بالحمى المشتبه بها في كوريا الشمالية في إقليم ريانججانج الشمالي الشرقي في وقت سابق من هذا الأسبوع كان سببه الإنفلونزا.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية إنه تم الإبلاغ عن 4 حالات حمى يشتبه في أنها تحمل "وباء خبيث" يوم الثلاثاء في إقليم ريانججانج الحدودي مع الصين، بعد أسبوعين فقط من إعلانها الانتصار على أزمة فيروس كورونا التي بدأت في منتصف مايو، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية: "وفقا للمعلومات الواردة من مقر الدولة للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، كانت جميع حالات الحمى التي حدثت في ريانججانج، حالات إنفلونزا".

وحثت السلطات الصحية الناس على ارتداء كمامات الوجه وإبلاغ السلطات المختصة دون السفر أو التحرك إذا ظهرت عليهم أعراض الحمى، قائلة إن الأنفلونزا يمكن أن تحدث بسهولة في جميع مناطق البلاد.

وعادت درجة حرارة مرضى الحمى إلى المستوى الطبيعي، وتم رفع إغلاق المنطقة، بحسب وكالة الأنباء المركزية.

وفي 10 أغسطس، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون الانتصار على كوفيد-19 وأمر برفع "إجراءات الطوارئ القصوى لمكافحة الفيروس" في البلاد.