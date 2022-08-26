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كارلسبرج تلمح إلى أنها قد توقف إنتاج الجعة في بولندا بسبب أزمة الطاقة

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 1:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 1:48 ص

قالت شركة كارلسبرج الدنماركية للجعة إنها قد تضطر إلى إجراء "خفض كبير" في إنتاج الجعة في بولندا، أو التوقف تماما، بسبب نقص ثاني أكسيد الكربون السائل، بعد أن تسببت أزمة الطاقة العالمية في اختناقات لشركات إنتاج الجعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيتا بتاشينسكا يديناك، المتحدثة باسم وحدة الشركة في بولندا قولها، اليوم الخميس، إن التوقف سيكون سببه تعليق الإنتاج في أكبر شركات الكيماويات في البلاد.

وتراجع سهم كارلسبرج بنسبة كبيرة وصلت إلى 6ر2% في كوبنهاجن، في امتداد لخسائر سابقة.

وقالت المتحدثة إنه قد يتعين اتخاذ قرار نهائي بالتوقف عن الإنتاج خلال أيام، مضيفة أن النقص قد يؤثر على شركات أخرى أيضا.

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