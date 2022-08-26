 لوكاشينكو: مستقبل أوروبا يكمن فقط في التعاون مع بيلاروسيا وروسيا - بوابة الشروق
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لوكاشينكو: مستقبل أوروبا يكمن فقط في التعاون مع بيلاروسيا وروسيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 8:46 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 8:46 م

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، أن مستقبل الاتحاد الأوروبي يكمن فقط في التعاون مع بيلاروسيا وروسيا.

وأشار لوكاشينكو، في تصريحات صحفية، إلى أن بولندا اقترحت مؤخرا حل الاتحاد الأوروبي، وقال "هذا هو حلم الولايات المتحدة فقد بدأ الصراع بين أوروبا والولايات المتحدة عندما ظهر اليورو ليكون العملة البديلة للدولار، لذلك هذه مجرد البداية"،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا"البيلاروسية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي، إن "مستقبل أوروبا يكمن فقط في التعاون مع بيلاروسيا وروسيا، حيث تتوفر كل الموارد ويمكن شراؤها واستخدامها، سوف نعيش ونعمل معا وستكون الولايات المتحدة خارج الصورة وهذا ما يخشونه، إن مستقبل أوروبا يكمن في التعاون معنا إذا كانوا يريدون أن يعيشوا"، على حد تعبيره.


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