الحكومة الألمانية تدين الهجوم على قطار ركاب في أوكرانيا

أدانت الحكومة الألمانية بشدة الهجمات الصاروخية الروسية على قطار ركاب ومنطقة سكنية في قرية شابلن في اليوم الوطني الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة في برلين: "لقد صدمنا بعدد الضحايا المدنيين ومن بينهم العديد من الأطفال. عشرات الأشخاص أصيبوا بإصابات بعضها خطير".

وذكر المتحدث أن الحكومة الألمانية تعزي جميع من فقدوا أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم في الهجوم، وقال: "نطالب روسيا بشدة بالامتناع عن أي هجمات ضد أهداف مدنية والامتثال للقانون الدولي"، مضيفا أن سلطات إنفاذ القانون الوطنية والدولية تدعم جهود التحقيق في جرائم الحرب والكشف عنها، وقال: "يجب محاسبة المسؤولين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ على محطة قطارات بوسط أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي ووصفته بأنه هجوم قُتل فيه 200 جندي أوكراني. ولا يوجد دليل على صحة هذه البيانات.

وكانت أوكرانيا قد تحدثت في وقت سابق عن 25 قتيلا بينهم طفلين، إلى جانب إصابة أكثر من 30 شخصا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لقطات فيديو لم يتم التحقق منها لقطار يُزعم أنه دمر في الهجوم الصاروخي. ولم يُدل الجانب الأوكراني حتى الآن ببيانات عن هذا القطار.

وقدمت السكك الحديدية الأوكرانية معلومات فقط عن بعض الضحايا، حيث ذكرت أن من بين القتلى الخمسة والعشرين طفلين وثلاثة من عمال السكك الحديدية، مضيفة أن هناك طفلين وأربعة من موظفي السكك الحديدية من بين المصابين البالغ عددهم 31. وأظهر مقطع فيديو آخر، زُعم أنه من مبنى المحطة، عربة مدمرة وأرصفة للسكك الحديدية تستخدم لنقل معدات ثقيلة.