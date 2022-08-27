بيونتك وفايزر تقدمان طلبا للحصول على لقاح كورونا المعدل

قدمت شركة الأدوية الألمانية بيونتك وشريكتها الأمريكية فايزر اليوم الجمعة، طلبا للحصول على ترخيص لأحدث لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تعديله للاستخدام ضد السلالات الفرعية من متحور أوميكرون.

ويتكون نصف اللقاح الجديد من نفس مادة اللقاح السابق. والنصف الآخر مصنوع من الحمض النووي الريبوزي المرسال" (رنسا مرسال) الذي يستهدف على وجه التحديد الأنواع الفرعية بي إيه 4 وبي إيه 5.

وتشير بيانات تجارب العلاج قبل السريرية إلى أن اللقاح المعدل يوفر "استجابة قوية محايدة للأجسام المضادة" لهذه الأنواع الفرعية بالإضافة إلى أنواع أخرى من متحور أوميكرون.

ويتضمن الطلب أيضا معلومات عن جودة اللقاح وعملية إنتاجه، ويعتمد جزئيا على بيانات من دراسة تتعلق بلقاح مصمم خصيصا للمتحور الفرعي بي إيه 1 الذي قدمته الشركتان للحصول على ترخيص في يوليو الماضي.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية مؤخرا إنه سيتم التوصل إلى قرار بشأن طلبات الحصول على اللقاح الفرعي بي ايه 1الخاص بشركتي بيونتك وفايزر وكذلك شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، في أول سبتمبر المقبل.